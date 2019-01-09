بعد اجتيازه الفحص الطبي.. تسيسكا في قائمة #الحزم والتعاون

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم عن اجتياز المدافع الجورجي زوراب تسيسكا، للفحص الطبي الذي خضع له، اليوم الأربعاء، لينضم رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف، قادمًا من أثليتيك إسكلستونا السويدي.

وأكد حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المدرب الروماني دانيل إيسايلا قرر ضم المدافع الجورجي زوراب تسيسكا لقائمة مباراة التعاون، التي ستُقام يوم غد الخميس.

ويعول المدرب الروماني دانيل إيسايلا على الوافد الجديد تسيسكا صاحب الـ32 عامًا في قيادة دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بشكل مميز، خلال منافسات الدور الثاني من الدوري، أملًا في تحسين نتائج ومركز الفريق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.