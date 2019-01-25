بعد التعادل مع الزمالك .. إقالة الجهاز الفني لـ بيراميدز

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي بيراميدز المصري إقالة الجهاز الفني بالكامل والذي يُديره المدرب المصري حسام حسن بعد التعادل مع نادي الزمالك بالأمس بثلاثية لكل فريق في الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري.

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز قال عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك إنه قرر إعفاء الجهاز الفني بالكامل بقيادة حسام حسن من منصبه، مضيفًا أن الأداء الفني للفريق لم يعجبه لعدم وجود جمل تكتيكية على حد قوله.

ويذكر أن حسام حسن كان تولى تدريب نادي بيراميدز خلفًا للمدرب الأرجنتيني ريكاردو لافولبي ولم يخسر في أي مباراة حيث قاد بيراميدز لتحقيق الفوز في ست انتصارات والتعادل في خمس لقاءات خلال الفترة الأخيرة.

وكان حسام حسن قرر فسخ تعاقده مع النادي المصري البورسعيدي من أجل الانضمام هو وشقيقه التوأم إبراهيم حسن لتدريب نادي بيراميدز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني حاليًا في جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الزمالك المتصدر.