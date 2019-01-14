بعد التهديد بالتدمير.. ترامب يبحث مع أردوغان إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا

المواطن - متابعة

أكدت الرئاسة التركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث هاتفيًّا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد تركيا بـ”تدميرها اقتصاديًّا” حال “ضربها” الأكراد في سوريا، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين.

ولفت ترامب إلى “بدء الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا”، مؤكدًا استمرار الهجوم وبقوة على بقايا تنظيم داعش، مضيفًا: “ستدمر تركيا اقتصاديًّا إذا ضرب الأكراد.. إنشاء منطقة آمنة 20 ميلًا، وبالمثل، لا نريد أن يستفز الأكراد تركيا”.