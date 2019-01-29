بعد الخروج الآسيوي وهجوم رئيس #النصر .. النيران تُفتح على اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

عانى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بقيادة قصي الفواز من العديد من الانتقادات القاسية والعنيفة بعد خروج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من بطولة كأس آسيا 2019 والمقامة حاليًا في دولة الإمارات.

الضربات تتوالى

ولم ينجح اتحاد القدم في تخفيف حدة التوتر والتشكيك في قدراته بعد الخروج الآسيوي، ليأتي رئيس النصر سعود آل سويلم بالأمس ويُطلق تغريدات هجومية عنيفة ضد اتحاد القدم ولجنة الحكام ولجنة الانضباط مشككًا في قدرتهم على تحقيق العدالة للأندية في بطولة الدوري بالموسم الجاري.

وكان رئيس النصر علّق بعد مباراة ناديه أمام أحد: مبروك لجماهير النصر هذا الانتصار الذي أتى رغم الأخطاء التحكيمية الفاضحة، وقد قدمنا على أثرها احتجاج ولكن، ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز، ليس لدينا ثقة في لجنة الانضباط، والتي قد تكون صورية مثل لجنة المسابقات.

وأضاف سعود آل سويلم: العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم باتحاده الإداري الضعيف وتخبطاته العملية العديدة لا تدل على أن من يدير الاتحاد ما هو إلا رجل فاشل إداريًا وعمليًا والشواهد كثيرة.

الفشل يتزايد

وتابع آل سويلم: تم إعفاء مارك كلاتنبيرج منذ عدة أشهر ولكن لم يستطع الاتحاد السعودي توفير البديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن إيجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات.

وأكمل رئيس النصر حديثه قائلًا: إعفاء رئيس لجنة الانضباط ما هو إلا محاولة لتغطية الفشل، هل هو من يُصدر القرارات ولجنته أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات، شاهدنا تصاريح متشابهة صُدرت عليها عقوبات وأخرى لم تصدر من يترجم له، ومن يزوده بذلك، ماذا قدم قصي الفواز لاتحاد الكرة غير الفشل في إدارة الدوري والفشل في إدارة المنتخب والفشل في إدارة الاتحاد، أتمنى منه تقديم استقالته ستكون هذه هي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي.