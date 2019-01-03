بعد القسم أمام الملك سلمان.. ثلاثة أمراء يباشرون أعمالهم

المواطن - الرياض

باشر ثلاثة أمراء أعمالهم بعد أدائهم القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وهم الأمير بدر بن سلطان نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن نواف أميرًا لمنطقة الجوف، والأمير تركي بن طلال أميرًا لمنطقة عسير.

الأمير بدر بن سلطان:

تولى منصب نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضمن حزمة أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس الماضي.

وكان الأمير خالد الفيصل قد استقبل بالأمس في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز. يرافقه وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، الذي قدم لوداع سموه ومسؤولي وأهالي المنطقة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وعددٌ من أصحاب السمو الأمراء، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، كما حضره قادة القطاعات الأمنية ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة وعددٌ من الأهالي.

الأمير فيصل بن نواف:

وبالأمس ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بديوان الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، اجتماعًا بمديري الإدارات الحكومية في المنطقة.

وقدم الحضور في بداية الاجتماع، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة الجوف، داعين الله أن يعينه ويسدد خطاه.

واستهل سمو الأمير فيصل بن نواف الاجتماع بالشكر لله أولًا ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله– على الدعم غير المحدود والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

بعد ذلك استعرض سمو أمير منطقة الجوف مع مديري الإدارات سير العمل فيها، وأوجه التعاون بين الإدارات الحكومية بما يخدم الصالح العام، مؤكدًا سموه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الأمير تركي بن طلال:

ووصل أيضًا مساء أمس الأربعاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، إلى مطار أبها، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميرًا لمنطقة عسير.

وكان في مقدمة مستقبليه وكيل إمارة المنطقة وعدد من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة.

والتقى سموه في الصالة الملكية بالخالدية أصحاب المعالي والفضيلة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة.