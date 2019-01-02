بعد القطبية.. كتلة دافئة تؤثر على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني استمرار الدفء على معظم الشمال خاصة الجزء الأوسط والشرقي منه وعلى الوسطى الشرقية والغربية.

وأوضح كراني أن هذا يأتي نتيجة لتراجع الكتلة القطبية الباردة شمالًا وتعمق كتلة دافئة قادمة من الجنوب، متوقعًا أيضًا سماء غائمة لغائمة جزئيًا على الشمال والوسطى والشرقية والغربية والمصايف ومنطقة جازان مع فرصة خلايا ممطرة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على وسط وشمال وشرق المملكة والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، إضافة إلى نشاط الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة والغبار على مناطق الرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة ويتوقع هطول أمطار على مناطق المدينة المنورة, مكة المكرمة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.