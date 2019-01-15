بعد المقطع التوعوي .. تعليم تبوك يكرم السائقين الخناني والتدلاوي

المواطن - تبوك

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، صباح أمس الأربعاء، سائق إحدى الحافلات المدرسية في محافظة الوجه ناجي محمد أمين الخناني؛ نظير جهوده المتميزة التي ظهرت في مقطع توعوي تم تداوله على نطاق واسع لتوعية سائقي الحافلات، وثمن مدير التعليم للخناني رسالته الإرشادية التي أبرزت أهمية الحرص على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مقدرًا تفانيه في عمله.

كما كرم مدير التعليم السائق عبدالله بن عيد التدلاوي على جهوده المتفانية في عمله خلال الفترة الماضية والتي نالت ثناء الجميع.

وحضر التكريم المساعد للشؤون المدرسية سلطان العنزي، ومشرف شركة تطوير في منطقة تبوك المهندس فايز العنزي، ومساعد مدير إدارة خدمات الطلاب فيصل العنزي، ومشرف النقل المدرسي بتعليم تبوك محمد الحويطي.