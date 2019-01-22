بعد انقطاع دام لسنوات.. آل الشيخ يعلن عن عمل يجمع القصبي والسدحان

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن إقامة عمل بين الفنان ناصر القصبي وعبدالله السدحان هذا العام، وذلك بعد انقطاع دام لسنوات بين الفنانين.

وخلال مؤتمر الإعلان عن إستراتيجية الترفيه، أكد آل الشيخ أنه يتم العمل على إنشاء مطاعم عائمة في مدينتي الرياض وجدة، كما تم الحصول على تراخيص أكبر 8 ألعاب إلكترونية وسوف تقام هذا العام في المملكة.

وتابع تركي آل الشيخ أنه سيتم العمل أيضًا على مهرجان “كان زمان”، ويمكن للجميع عرض ما لديهم من مقتنيات قديمة خلاله، كما سيتم اكتشاف وابتعاث المواهب الوطنية.

وبحسب رئيس الهيئة العامة للترفيه سيتم إنشاء منصة بيع شاملة للتذاكر الموحدة، بالإضافة إلى إصدار تراخيص العروض الحية في المقاهي والمطاعم لعزف الموسيقي والعروض الغنائية والكوميديا الارتجالية.

ودشن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم، شعار الهيئة الجديد، كما أطلق خلال المؤتمر مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم في رمضان والجائزة الأولى 5 مليون ريال، ومسابقة أخرى لأجمل صوت لرفع الأذان والجائزة الأولى بقيمة 2 مليون ريال.

كما أطلق آل الشيخ مسابقة “الفاروق”، وهي للسباحة والرماية وركوب الخيل، معلنًا إطلاق منصة إلكترونية (عيشها) للتذاكر الإلكترونية ومنصة (التذاكر السعودية)، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وأكد تركي آل الشيخ أن الهيئة تهدف إلى أن تكون المملكة ضمن المراكز الـ10 الأولى بالترفيه.

وكشف آل الشيخ عن عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة، منها عروض مسرحية ضخمة ستبدأ هيئة الترفيه في استقطابها بأساليب وأفكار عالمية.