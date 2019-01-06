بعد تدهور عملتها.. إيران تدرس حذف 4 أصفار من قيمة الريال

المواطن - متابعة

اقترح البنك المركزي في إيران حذف أربعة أصفار من العملة المحلية، بعدما هوى الريال الإيراني في عام شهد أزمة اقتصادية بفعل العقوبات الأمريكية.

وقال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي في تصريحات صحفية: ”قدم البنك المركزي للحكومة أمس مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وآمل بالانتهاء من تلك المسألة في أقرب وقت ممكن“.

والاقتراحات بحذف أربعة أصفار من العملة مطروحة منذ 2008، لكن الفكرة اكتسبت قوة مع فقدان الريال ما يزيد على 60 في المائة من قيمته في 2018.

وجرى تداول الريال عند نحو 110 آلاف ريال للدولار في السوق غير الرسمية يوم الأحد.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران العام الماضي، بعدما انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته قوى عالمية مع طهران في 2015.

وتعهدت واشنطن بممارسة أقصى ضغوط على الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على قبول قيود أكثر صرامة على برامجها النووية والصاروخية، لكن إيران تستبعد ذلك.

ونجحت العقوبات الأمريكية في فرض المزيد من الضغوط على الريال الإيراني خاصة بعد انسحاب شركات كبرى وتوقف العمل في العديد من المشروعات العملاقة.

وتسبب ضعف الريال في اضطراب التجارة الخارجية لإيران العام الماضي، وساهم في دفع التضخم السنوي للصعود بأربعة أمثاله إلى نحو 40 في المائة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأدى ضعف العملة وانفلات التضخم إلى مظاهرات شعبية في الشوارع منذ أواخر 2017 طالبت برحيل نظام الملالي.

وبعد نيل الموافقة من الحكومة، سيتم عرض خطة العملة المقترحة على البرلمان لإقرارها، ثم الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لوضعها موضع التنفيذ.