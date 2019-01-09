بعد دفاع قوي.. المحكمة في طوكيو ترفض طلب إنهاء احتجاز كارلوس غصن

المواطن - متابعة

أعلنت المحكمة في طوكيو أنها رفضت طلب إنهاء احتجاز رئيس نيسان السابق كارلوس غصن، على خلفية اتهامه بالفساد.

وأعلن رئيس مجلس إدارة رينو والرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن أنه اتُهم خطأ واحتُجز ظلمًا وذلك في أول مثول له أمام قاضٍ ياباني بعد قرابة شهرين من توقيفه المفاجئ في طوكيو.

ودافع كارلوس غصن، البالغ 64 عامًا، عن نفسه بصوت واضح ونبرة قوية من دون إظهار أي تأثر، خلال جلسة استماع استقطبت اهتمام وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم إضافة إلى العديد من الفضوليين.

ومثل غصن مرتديًا بزة داكنة بدون ربطة عنق، ومنتعلًا خفين بلاستيكيين، وبدا أنه خسر الكثير من الوزن وكان وجهه هزيلًا، ووصل إلى قاعة المحكمة مكبّل اليدين وقد لف حبل حول وسطه، قبل بدء الجلسة التي استمرت حوالي ساعتين أمس.

وقال كارلوس غصن متكلمًا بالإنجليزية إنه كرس عقدين من حياته للنهوض بنيسان وبناء التحالف الذي قال إنه عزيز عليه.

وأضاف رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني “لقد تصرفت بنزاهة ووفقًا للقانون وبعلم مسؤولي الشركة وموافقتهم”.