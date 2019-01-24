بعد زيارته لجناحها بمعرض الكتاب.. شيخ الأزهر: جامعة الإمام جامعتي

المواطن - القاهرة

زار فضيلة شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ركن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50.

وعبر فضيلة شيخ الأزهر عن سعادته بزيارته لجناح الجامعة قائلًا: أنا سعيد جدًا بزيارتي لجناح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأني أعتبرها جامعتي فقد درّستُ فيها عامًا دراسيًا كاملًا وذلك عام ١٩٧٩-١٩٨٠م، حينما كان مقر الجامعة في الملز.

وأضاف فضيلته أن التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية ومصر تعاون قديم ومستمر، مشيرًا إلى المملكة بجامعاتها وعلمائها مع مصر والأزهر وعلمائه دائرة واحدة لا يمكن اختراقها ولا يمكن إحداث ثغرة في إطارها.

وعبرت عميدة شؤون المكتبات رئيسة الوفد المشارك في معرض القاهرة الدولي عن ترحيبها وشكرها لفضيلة الشيخ وتلطفه بزيارة جناح جامعة الإمام.



كما قدم الوفد المشارك إهداءات لفضيلته، وهي عبارة عن بعض إصدارات الجامعة الحديثة.