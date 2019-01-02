بعد سقوط المنيع المفاجئ.. الحزم يُطمن الجماهير

المواطن - مروة نبيل

حرص نادي الحزم على طمأنة جمهوره، بعد السقوط المفاجئ الذي تعرض له نجم الفريق الأول لكرة القدم، مجاهد المنيع قبل انطلاق مباراة الخلود اليوم.

وقال نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “اطمأنت الإدارة والجهازان الفني والإداري ولاعبي الفريق على زميلهم مجاهد المنيع الذي تم نقله قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام الخلود اليوم في البكيرية، وأثبتت الفحوصات الطبية سلامته”.

وسقط مجاهد المنيع خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الحزم والخلود ضمن منافسات الدور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليخرج من التشكيلة الأساسية، ويتم نقله إلى مستشفى البكرية العام.

وفاز الحزم على الخلود بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويُلاقي الفائز من مباراة الجيل والكوكب.