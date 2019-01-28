بعد صفقة أرامكو وهيونداي.. المملكة تستحوذ على أكبر مستوردي النفط في العالم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت شبكة بلومبيرغ الأميركية أن استحواذ شركة أرامكو النفطية العملاقة على حصة 20% في شركة تكرير النفط الكورية الجنوبية “هيونداي أويل بانك” مقابل 1.6 مليار دولار، يسهم في تواجد قوي للمملكة داخل آسيا.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن الصفقة تُعلن بشكل رئيسي أن أكبر مصدر للنفط في العالم دخل بقوة في أكبر منطقة مستهلكة لتلك السلعة، وهو الأمر الذي يخدم طموحات المملكة على المستوى الاقتصادي.

وأوضحت بلومبيرغ أن تلك الخطوة تأتي في إطار سعي السعودية متمثلة في عملاقتها النفطية “أرامكو” إلى تعزيز قاعدة عملائها وحصتها في السوق في آسيا، خاصة وأنها تهدف لتمهيد الأرض إلى اكتتاب أرامكو، والذي من المقرر أن يكون الأكبر على الإطلاق.

وبيَنت الشبكة الأميركية أن عملية شراء شركة “هيونداي لصناعة النفط” اليوم الاثنين، هي الأحدث في خطط أعمال التكرير لشركة أرامكو في أنحاء المنطقة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأنها تتطلع إلى حصص في مصانع ب الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وباكستان.

وفي هذا الإطار، دعمت المملكة أيضًا مركزها في آسيا، بشراء أسهم في مراكز شركات التكرير، مثل حصتها البالغة 15 % في “شوا شيل سيكيو KK” اليابانية أو 63 في المائة من أسهمها العادية في “S-Oil Corp” في كوريا الجنوبية.

وقال فاندانا هاري، مؤسس “فاندا إنسايتس”، وهي شركة مقرها سنغافورة لتحليل سوق النفط: “باتت خطط شركة أرامكو السعودية التي تعمل على زيادة بصمتها في صناعة التكرير الآسيوية الآن استراتيجية راسخة”.

وأضاف: “إنها تؤمن الطلب على الخام السعودي وتمكن أرامكو من المشاركة في هوامش الإنتاج، خاصة في منطقة ذات نمو كبير في الطلب على الوقود”.

وبخلاف التواجد في آسيا، تتطلع أرامكو للتأثير بقوة في السوق العالمي للنفط خلال الفترة المقبلة، لا سيما في إطار مساعيها لتوفير المناخ الأنسب لطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام خلال المستقبل القريب.