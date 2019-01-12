بعد عام على إقرارها.. أين وصلت رياضة البنات في المدارس؟

المواطن - الرياض

رأت المستشار التربوي حنان الحمد، أن قرار رياضة الفتيات في المدارس كسر حاجز الخوف من قضية اجتماعية كان عليها سجال لسنوات طويلة.

وتابعت في حوارها ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن تقبُّل المجتمع لهذا القرار كان سلسًا، واعتماد قواعد الشريعة الإسلامية في تطبيقه أراح الأهالي على اختلاف عاداتهم وتقاليدهم.

وأوضحت الحمد أن رياضة الفتيات في المدارس أقرت، ولكن لم تطبق، والقرار تجاهل عدم جاهزية البنية التحتية لأغلب المدارس لبدء هذا النشاط.

ولفتت إلى أن غياب الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ قرار رياضة الفتيات بالمدارس واضح، والأمر عُهد به إلى مدرسات التربية الأسرية وليس لمعلمات متخصصات في التربية الرياضية!