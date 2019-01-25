بعد عام على طرحه.. مزايا جديدة في واتساب بزنس

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أجرى تطبيق التراسل الفوري واتساب، عددا من التعديلات على النسخة البزنس الخاصة بمنصته الشهيرة، والتي أطلقها خلال العام الماضي.

وفي يناير الماضي 2018، أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خدمة “واتساب بزنس”، والتي تستهدف الشركات الصغيرة التي تتطلع إلى التواصل مع العملاء عبر تطبيق واتساب.

ويتيح التطبيق لمالكي إعداد الملفات الشخصية باستخدام عناوين البريد الإلكتروني وساعات العمل وتفاصيل الموقع، إلى جانب درجة معينة من التشغيل التلقائي مثل ردود سريعة، ووضع العلامات على المحادثات الخاصة بالبريد الإلكتروني “جيميل” وغيرها.

وكانت هذه الوظيفة خاصة بنسخة الأندرويد لتطبيق واتساب، ولكن هذه التغييرات التي أضيفت اليوم يمكن لمستخدمي واتساب بزنس الاستمتاع بهذه الميزات على سطح المكتب وتطبيق الويب أيضًا.

على الرغم من عدم وجود إصدارات محددة من تطبيقات الويب وتطبيقات سطح المكتب ، فإن تسجيل الدخول إلى ملفك الشخصي في التطبيق العادي يتيح لك استخدام هذه الوظائف والقدرات الجديدة.