بعد غياب طويل .. المهلل يظهر في نهائي الكأس الكويتي

المواطن - طارق سعد

يظهر الدولي السابق ولاعب الشباب والنصر فهد المهلل اليوم محللاً في الاستوديو التحليلي لنهائي كأس ولي العهد الكويتي بين فريقي الكويت والقادسية، وذلك عبر قناة كويت سبورت في تلفزيون الكويت.

وتأتي الإطلالة التلفزيونية لنجم المنتخب السعودي في التسعينات فهد المهلل، بعد غياب طويل عن هموم وتفاصيل كرة القدم السعودية طوال السنوات الماضية، حيث يكتفي المهلل بالتواصل مع متابعيه عبر حسابه في موقع التدوينات ” تويتر “.

ويعد المهلل مساهماً فاعلاً في الإنجازات الكبرى التي حققها الأخضر السعودي في التسعينات، حيث شارك ضمن تصفيات مونديالي 94 و 98 في أمريكا وفرنسا وكأس آسيا 96، كما كانت له إسهامات واضحة في سطوة الشباب على البطولات المحلية مطلع التسعينات، مختتماً مشواره الدولي بالمشاركة مع النصر في مونديال أندية العالم 2000 في البرازيل.