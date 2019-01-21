بعد لقاء #السعوديه_اليابان .. نجوم الأخضر: لم نقصر ونعتذر لجماهيرنا

المواطن - محمد سمعة

أعرب الثلاثي سالم الدوسري وفهد المولد وياسر الشهراني عن خيبة أملهم وذلك بعد توديع المنتخب السعودي لبطولة كأس آسيا 2019 بعد الخسارة من منتخب اليابان بهدف دون رد.

وقال سالم الدوسري عقب المباراة: الأفضل كان المنتخب السعودي، سيطرنا معظم دقائق المباراة واجتهدنا من أجل التسجيل، ولكن المنتخب الياباني نجح في تحقيق الفوز باستثماره فرصة واحدة فقط.

وعلّق ياسر الشهراني في السياق ذاته قائلًا: اجتهدنا وسعينا لتقديم كل ما نملك من أجل الفوز بالمباراة، حاولنا كثيرًا ولم ننجح.

أما اللاعب فهد المولد فصرح قائلًا: نعتذر لجمهورنا لقد حاولنا قدر المستطاع أن نُحقق نتيجة تُرضي جماهيرنا، ولكننا لم نُوفق.

وكان المنتخب السعودي خسر من المنتخب الياباني بهدف اللاعب تومياسو تاكيهيرو والذي أحرزه في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول.

وحقق المنتخب السعودي بطولة كأس أمم آسيا في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988 و 1996.