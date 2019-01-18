بعد لقاء برشلونة ضد ليفانتي .. البارسا يهزم منافسه مرتين خلال 24 ساعة

المواطن - محمد سمعه

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاحتجاج المُقدم من قبل نادي ليفانتي، وذلك حول إشراك برشلونة للاعب تشومي بعد نهاية مباراة برشلونة ضد ليفانتي في إياب دور ثمن النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان فريق ليفانتي تقدم باحتجاج للاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد نهاية لقاء برشلونة ضد ليفانتي في ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم؛ وذلك بسبب اعتراضه على إشراك اللاعب تشومي لاعب نادي برشلونة ب؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه.

ورفض الاتحاد الإسباني طلب نادي ليفانتي ليؤكد أحقية البلوجرانا التأهل لدور ربع النهائي بعد الفوز بالأمس في لقاء برشلونة ضد ليفانتي في إياب ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتوقع ليفانتي بعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي معاقبة الاتحاد الإسباني لنادي برشلونة، لكن اتحاد الكرة أكدت صحة مشاركة اللاعب تشومي من قبل نادي برشلونة في المباراة.

وكانت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت أن البارسا لن يُعاقب بالإقصاء من بطولة كأس الملك بعد نهاية مباراة برشلونة ضد ليفانتي؛ لأن ليفانتي تقدم بالاحتجاج بعد مرور خمسة أيام من لقاء الذهاب، بينما كان ينبغي علي ليفانتي التقدم بالاحتجاج قبل مرور 48 ساعة على مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الذهاب.

وأصبح موقف النادي الكتالوني واضحًا بعد رفض احتجاج ليفانتي، حيث من المتوقع مواجهة البارسا لنادي ريال مدريد في ربع نهائي كأس الملك بعد تأهل البارسا من مباراة برشلونة ضد ليفانتي.

ويذكر أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي كان تألق في لقاء برشلونة ضد ليفانتي بالأمس والذي أقيم على ملعب الكامب نو، حيث سجل هدفين، وكان قريبًا من إضافة أهداف أخرى للنادي الكتالوني.

وحقق عثمان ديمبيلي رقمًا جيدًا بعد نهاية مباراة برشلونة ضد ليفانتي، حيث أصبح حاليًّا يسجل أهدافًا لمصلحة النادي الكتالوني كل 101 دقيقة.

وكانت نتيجة لقاء برشلونة ضد ليفانتي في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا انتهت بفوز البارسا بثلاثية دون رد.