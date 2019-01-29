بعد لقاء وادي دجلة ضد الأهلي .. قرار مفاجئ من إدارة المارد الأحمر

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، بعد نهاية لقاء وادي دجلة ضد الأهلي في بطولة الدوري المصري، التقدم بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم باستقطاب حكام أجانب خلال مواجهة الأهلي مع ناديي بيراميدز والزمالك في الدوري.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن مجلس إدارة الأهلي قرر بعد الفوز في لقاء وادي دجلة ضد الأهلي بالأمس التقدم بطلب استقطاب الحكام الأجانب عند مواجهة ناديي بيراميدز والزمالك لإبقاء مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن الثلاثي يتنافس على نيل لقب بطولة الدوري المصري في الموسم الجاري.

وقدم المارد الأحمر الشوط الأول من مباراة وادي دجلة ضد الأهلي بشكل جيد، حيث نجح في تسجيل هدف أول عبر اللاعب عمرو السولية عبر تصويبة قوية.

وفي الشوط الثاني من لقاء وادي دجلة ضد الأهلي هبط أداء المارد الأحمر قليلًا مما أعطى الفرصة لفريق وادي دجلة للتفكير في العودة إلى المباراة.

ورغم محاولات دجلة للعودة في لقاء وادي دجلة ضد الأهلي وتسجيل الهدف الأول، تمكن الأهلي من إضافة الهدف الثاني عبر نجمه التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

وارتكب محمد الشناوي حارس الأهلي خطأ قاتلًا خلال لقاء وادي دجلة ضد الأهلي، مما دفع الحكم أحمد الغندور لاحتساب ركلة جزاء لنادي وادي دجلة سددها اللاعب محمد هلال بطريقة مميزة.

وبعد الفوز في لقاء وادي دجلة ضد الأهلي، أصبح رصيد المارد الأحمر 33 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن نادي الزمالك المتصدر.

وكانت مباراة وادي دجلة ضد الأهلي أقيمت على ملعب بتروسبورت في مدينة القاهرة المصرية، كما شهدت المباراة إصابة ياسر فرج مدافع المارد الأحمر في العضلة الضامة، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع.