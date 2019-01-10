بعد مباراة الأردن وسوريا .. النشامى على الطريق الصحيح

المواطن - مروة نبيل

ضمن منتخب النشامى التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2019، بعد فوزه بهدفين نظيفين في مباراة الأردن وسوريا ضمن منافسات الجولة الثانية.

وحقق منتخب النشامى أكثر من رقم مميز بعد فوزه في مباراة الأردن وسوريا بالجولة الثانية، حيث إنها المرة الأولى التي يتمكن من الفوز في أول مباراتين له بمنافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وشارك النشامى في بطولة كأس آسيا 2004، وحقق 4 نقاط في أول مباراتين من التعادل مع كوريا الجنوبية، والتغلب على الكويت، وفي ثاني مشاركاته بنسخة 2011، حصد نفس عدد النقاط من التعادل مع اليابان والفوز على السعودية.

واكتفى منتخب النشامى بـ3 نقاط فقط في أول مباراتين ببطولة كأس آسيا 2015، من الفوز على فلسطين والخسارة أمام العراق، وفي النسخة الحالية، فاز في مباراته الأولى على حامل اللقب أستراليا، وكرر فوزه في مباراة الأردن وسوريا بالجولة الثانية.

وبعد مباراة الأردن وسوريا في ثاني جولات كأس آسيا 2019، بات منتخب النشامى أول المتأهلين رسميًا إلى الدور ثمن النهائي، بعدما نجح في حصد 6 نقاط، كما أنه يُحافظ على نظافة شباكه حتى الآن، ويسعى لمواصلة تحقيق أرقام قياسية.

وارتفعت طموحات الجماهير بعد مباراة الأردن وسوريا في البطولة القارية، حيث أشادت بأداء لاعبي منتخب النشامى عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وطالبت المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز بالمنافسة على لقب كأس آسيا 2019.

ويسير منتخب النشامى بخُطى ثابتة مع المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، حيث نجح في تغيير طريقة لعب الأردن، ومنح الثقة للاعبين، كما خاض عددا من المباريات الودية للاستعداد جيدًا قبل بطولة كأس آسيا 2019.

وفي بداية مشوار بوركلمانز، تعادل منتخب الأردن سلبيًا مع عمان وألبانيا، وخسر بهدفين مقابل هدف أمام كرواتيا، قبل أن يفوز على الهند، وتعادل إيجابيًا مع السعودية، واختتم استعداداته بالخسارة بهدف أمام قيرغيزستان.