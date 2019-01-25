بعد مباراة الزمالك وبيراميدز .. صفقة تبادلية مرتقبة

المواطن - مروة نبيل

أعلن مالك نادي بيراميدز، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالأمس، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة في الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ما دفع آل الشيخ لاتخاذ قرار بإقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأكد آل الشيخ خلال تصريحاته لقناة “أون سبورت”، أنه أجرى اتصالًا بالمشرف على الكرة في القلعة البيضاء، أمير مرتضى منصور، بعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالأمس، من أجل الاتفاق على صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعرض آل الشيخ على أمير مرتضى منصور بعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالأمس، ضم عبدالله جمعة وطارق حامد أو محمود عبدالعزيز زيزو، مقابل انتقال عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين إلى صفوفهم، بجانب مبلغ مالي.

ووضع آل الشيخ خيارًا آخر للصفقة التبادلية المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز وهو ضم عبدالله جمعة مقابل انتقال عمرو مرعي ومحمد حمدي إلى القلعة البيضاء.

ومن جانبه، أكد المشرف على الكرة في القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لقناة “أون سبورت”، أنه طلب من آل الشيخ مهلة للتفكير في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز قبل القرار النهائي.

وأشار أمير مرتضى منصور، إلى أن آل الشيخ تحدث معه 3 مرات بعد مباراة الزمالك وبيراميدز لحسم الصفقة التبادلية سريعًا، مؤكدًا أنه سيعرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة السويسري جروس.