بعد مباراة الفيحاء ضد الهلال .. عامر شفيع يصل الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصل حارس مرمى منتخب الأردن الأول لكرة القدم، عامر شفيع، إلى العاصمة الرياض، بعد مباراة الفيحاء ضد الهلال مباشرة، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق البرتقالي.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول عامر شفيع إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة والإعلام بالنادي، سعد القديري.

وأعلن نادي الفيحاء من قبل عن توقيع عقدًا مبدئيًّا مع حارس النشامى ونادي شباب الأردن، عامر شفيع لمدة 6 أشهر، بعد إصابة حارس مرماه الأساسي، الكولومبي كريستيان بونيا، بقطع في الرباط الصليبي.

وكان يأمل مسؤولي الفريق البرتقالي وصول عامر شفيع إلى الرياض في وقت مبكر، من أجل المشاركة في مباراة الفيحاء ضد الهلال اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت مباراة الفيحاء ضد الهلال اليوم، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بخماسية مقابل هدف، سجلها؛ الإسباني جوناثان سوريانو “هدفين”، البرازيلي كارلوس إدواردو “هدفين”، وهدف للفنزويلي جيلمين ريفاس.

وبعد مباراة الفيحاء ضد الهلال اليوم، تجمد رصيد الفريق البرتقالي عند 15 نقطة، مُحتلًّا المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع الزعيم رصيده إلى 40 نقطة مُنفردًا بالصدارة.