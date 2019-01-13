بعد مباراة كوريا الشمالية ضد قطر .. ترتيب مجموعة الأخضر الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة كوريا الشمالية ضد قطر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019، بهزيمة المنتخب الكوري للمباراة الثانية على التوالي، ليودع المسابقة القارية رسميًا.

واحتضن استاد خليفة بن زايد مباراة كوريا الشمالية ضد قطر اليوم، والتي انتهت بفوز منتخب العنابي بسداسية دون رد، سجلها؛ خوخي بوعلام وعبد الكريم حسين، فيما تكفل المعز علي بإحراز سوبر هاتريك.

وبعد مباراة كوريا الشمالية ضد قطر اليوم، ضمن منتخب العنابي الأول لكرة القدم التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما فشل المنتخب الكوري في الحصول على أي نقطة.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 بعد مباراة كوريا الشمالية ضد قطر اليوم، احتل العنابي المركز الأول برصيد 6 أهداف، وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، الذي تأهل رسميًا إلى دور الـ16.

ويحتل المنتخب اللبناني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 بدون نقاط، فيما يتذيل المنتخب الكوري الترتيب بعد استقباله 10 أهداف، 6 منهم في مباراة كوريا الشمالية ضد قطر اليوم.

وستحسم مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد قطر المُقرر إقامتها، يوم الخميس المقبل، صدارة ووصافة ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019.