بعد مقتل وفقدان 290.. سد آخر للمناجم على وشك الانهيار في البرازيل

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأحد، أن سداً آخر للمناجم على وشك الانهيار، حسبما أفادت فضائية العربية.

يذكر أن سداً انهار في منجم شركة “فالي” في ولاية ميناس غيريس بجنوب شرق البرازيل أدى إلى مقتل 40 شخصاً، وأكثر من 250 في عداد المفقودين، في آخر حصيلة.

وقرر رجال الإنقاذ في البرازيل إيقاف البحث الليلة الماضية عن المفقودين في انهيار سد منجمي، وقع الجمعة في جنوب شرق البلاد، وأدى إلى مقتل 40 شخصاً على الأقل، حسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وذكرت شركة “فالي”، التي تدير المنجم، أن نحو 250 شخصاً ما زالوا مفقودين جميعهم من موظفي الشركة أو المتعاقدين معها. ومن المقرر استئناف البحث صباح اليوم الأحد.

وانهار السد الجمعة مُطلِقاً سيلاً من نفايات التعدين، التي تتجمع فيه، حيث اجتاحت منشآت “فالي”، واخترقت بلدة قريبة مما تسبب في دمار امتد لأميال.

وقال رجال الإنقاذ في ولاية ميناس جيرايس إن 23 شخصاً نُقلوا إلى المستشفيات.

وركز رجال الإنقاذ آمالهم على العثور على أحياء داخل حافلة وقطار محاصرين، بالإضافة إلى منشآت التعدين ومنازل قريبة، دفنت تحت الأوحال بعد انهيار السد.

وقال روميو زيما، حاكم ولاية ميناس جيرايس، التي وقع بها الحادث في تصريحات لوسائل إعلام محلية، “للأسف فرص العثور على ناجين في هذه المرحلة ضئيلة جداً. من المرجح أن ننتشل جثثا فقط”. وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لم يتضح سبب انهيار السد الذي كان خارج الخدمة منذ سنوات .

وما زالت ولاية ميناس جيرايس تتعافى إثر انهيار سد أكبر في نوفمبر عام 2015، ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً في أسوأ كارثة بيئية بالبرازيل، حيث دفن انهيار السد قرية بأكملها، وأدى إلى تدفق نفايات سامة إلى نهر رئيسي. وكان ذلك السد مملوكاً لمشروع مشترك بين شركتي “فالي” و”بي.إتش.بي”.