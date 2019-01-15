بعد 30 يومًا .. البلطان يستفز #الأهلي من جديد

المواطن - محمد سمعه

عاد خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، لاستفزاز النادي الأهلي وجماهيره خلال تصريحات إعلامية أطلقها عندما حل ضيفًا على برنامج الوقت الأصلي أول أمس الاثنين.

واستفز خالد البلطان جمهور الأهلي مرة أخرى بعد 30 يومًا بالضبط، وبالتحديد بعد فوز الشباب على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الخامس عشر من ديسمبر الماضي، حيث خرج البلطان بعد المباراة وأكد أن الأهلي دائمًا ما يخسر من الليث، بجانب حديثه عن سداسية الشباب الشهيرة في شباك الأهلي.

البلطان يعود لتصريحاته المثيرة من جديد:

وفي تاريخ الرابع عشر من يناير عاد البلطان مرة أخرى واستفز النادي الأهلي قائلًا: لولا دعم هيئة الرياضة للنادي الأهلي لكان الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وأضاف البلطان: الأهلاويون يقولون بأنهم جامعة في القانون، وما فعلوه في قضية محمد العويس السابقة يدل على أن الأهلي جامعة في المخالفات.

وواصل البلطان تصريحاته المثيرة قائلًا: لا رياضة من غير إثارة، وأنا لي أسلوبي أستفز ولا أُستفز.

وكان قد سبق للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم خالد البلطان مبلغًا ماليًّا قدره 20 ألف ريال؛ بسبب تصريحاته الاستفزازية، عقب فوز الشباب على الأهلي ببطولة الدوري.

ويذكر أن نادي الشباب يحتل حاليًّا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.