بكاء المصور العراقي يُفطر القلوب .. واتحاد القدم الآسيوي يرفع له القبعة

المواطن - محمد سمعه

أثارت لقطة المصور العراقي محمد العزاوي التعاطف معه، وذلك بعد بكائه الشديد خلال مباراة العراق وقطر في دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًّا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المصور العراقي محمد العزاوي بكى بشدة أثناء مباراة بلاده أمام قطر؛ وذلك بسبب إحراز المنتخب القطري هدف الأسبقية عبر اللاعب بسام الراوي، وانتهت المباراة دون تغيير في النتيجة لتودع العراق بطولة آسيا ويدخل المصور محمد العزاوي في نوبة بكاء.

وعلّق حساب بطولة كأس آسيا التابع لاتحاد آسيا لكرة القدم عبر تويتر على لقطة المصور العراقي قائلًا: شغف. وطنية. تأثُّر، في كثير من اللحظات مرة القدم تدفعنا للبوح بكل عواطفنا، مصور عراقي أثناء تأدية عمله في مباراة دور الـ16 من كأس آسيا 2019 بين منتخب بلاده ونظيره القطري.

وأعربت فئات عديدة من جماهير الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تقديرها واحترامها للمصور العراقي والذي بكى قائلين بأن عشق الوطن يدفع الإنسان لفعل أكثر من ذلك.

وكان المصور محمد العزاوي تحدث لبرنامج صدى آسيا المذاع على قناة MBC وأكد أن اللقطة كانت عفوية وطبيعية منه، وذلك بعد خروج منتخب بلاده من البطولة الآسيوية، مضيفًا أن بكاءه عبّر عن حالة الحزن والتي عاشها الشعب العراقي بعد خروج أسود الرافدين من البطولة الآسيوية.

محمد العزاوي المصور العراقي الذي انتشرت لقطة بكاؤه يتحدث لـ #صدى_اسيا pic.twitter.com/Vkcm4rzHr9 — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) January 24, 2019