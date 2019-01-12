بلدية أضم ترد على مزاعم انتشار حمى الضنك بسبب تقاعسها في الرش

المواطن - الرياض

ردت بلدية محافظة أضم، اليوم السبت، على مزاعم تسجيل حالات حمى الضنك في قرية السدرة بمركز ربوع العين؛ بسبب عدم قيام الجهات بواجبها نحو الرش.

وأوضحت البلدية أن هذه الحالات لا تتجاوز كونها حالات اشتباه، وتم إحالتها إلى صحة جدة ولم يردهم إفادة رسمية تثبت الإصابة بحمى الضنك.

وبالنسبة إلى دور البلدية في الرش، فأكدت أنها وضعت خطة تتمثل في فرقتي رش بأجهزة حديثة تم تأمين أحدها مؤخرًا وتقوم بعملية الرش وفق جدول حددت فيه مسارات الرش كالتالي: ثلاثة أيام رش في المحافظة والقرى التابعة لها، ويومي رش في مركز ربوع العين ومركز حقال، ويومي رش في مركز الجائزة وقراه، ويوم رش في مركز المرقبان.

ولفتت إلى أن في بعض القرى والمراكز تواجه الفرق رفض بعض الأهالي للرش، كما حصل في بعض قرى مركز الجائزة.

ونشرت البلدية صورًا تبين مباشرة أعمال الرش في بعض المناطق.