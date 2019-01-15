بلدية الحرث توفر 5 وظائف شاغرة للرجال على بند الأجور

المواطن - جازان

أعلنت بلدية محافظة الحرث بمنطقة جازان توفر 5 وظائف شاغرة للرجال على بند الأجور لحملة الثانوية العامة، للعمل بالمسميات التالية (ميكانيكي، كهربائي، سائق معدات ثقيلة، عامل إنتاج)، واشترطت البلدية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- ميكانيكي (عدد 2).

2- كهربائي (وظيفة واحدة).

3- سائق معدات ثقيلة (وظيفة واحدة).

4- عامل إنتاج (وظيفة واحدة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل.

3- أن يقوم بمهام وواجبات العمل الذي يكلف به.

4- أن يجتاز الكشف الطبي.

5- ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالأدب.

6- أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

7- اجتياز المقابلة الشخصية.

8- سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات.

ملاحظات هامة:

1- لا ينظر إلى الطلبات قبل هذا الإعلان.

2- نأمل من المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق البريد الإلكتروني المذكور أدناه، ولا يلزم مراجعة البلدية.

3- سوف يتم إبلاغ المتقدم المقبول مبدئياً برسالة نصية أو عبر الاتصال.

الطلبات:

– صورة من المؤهل العلمي.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من الخبرات والدوارات إن وجدت ويشترط أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/05/09هـ إلى يوم الخميس بتاريخ 1440/05/11هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]