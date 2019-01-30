بلدية رجال ألمع تخالف وتغلق عددًا من المحلات والمطاعم

المواطن - رجال ألمع

واصلت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة رجال ألمع حملاتها المكثفة، ضمن برنامج غذاؤكم أمانة، على المطاعم والمطابخ والمحلات، حيث قامت بعمل 31 جولة تفتيشية خلال أسبوع صادرت كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة وأخرى لمخالفة شروط التخزين، فضلًا عن مصادرة كميات من اللحوم والدجاج.

كما تم مصادرة خضار وفواكه يظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة لمصادرة أدوات طبخ غير صالحة للاستخدام وإتلافها وتطبيق الجزاءات عليهم حسب النظام، وتم متابعة الاشتراطات الصحية للمحلات خلال الحملة ورصد المخالفين وإغلاق بعض المحلات لتحسين وضعهم وتنفيذ جميع التجهيزات المطلوبة.

وجاءت إحصائية المضبوطات والمخالفات كالتالي “مصادرة (5) كيلو من المواد الغذائية و(2) لتر من الزيوت الغير صالحة للاستخدام الآدمي والمعدة في الأماكن الغير مخصصة لذلك”.

كما بلغت إجمالي المخالفات خلال أسبوع (11) مخالفة، وتم إغلاق (5) محلات، وإنذار (15) محلات أخرى.

من جهته أكد رئيس بلدية رجال ألمع، الأستاذ سعيد بن علي حافظ، أن هذه الحملات تأتي في إطار إقرار النظام وإلزام المحلات والمطاعم بالاشتراطات المحددة للحفاظ على صحة المستهلكين، مضيفًا أن البلدية لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين.