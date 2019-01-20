بلدية محافظة العلا تعلن توفر 10 وظائف نسائية شاغرة

المواطن - الرياض

أعلنت بلدية محافظة العلا التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة توفر 10 وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور، فئة (ب، وأ)، للعمل بالبلدية بالمسميات التالية (مراقبة أسواق، ومشغلة آلات مكتبية، وعاملة خدمات)، واشترطت البلدية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن يكون لديها الاستعداد للقيام بمهام وواجبات الوظيفة المعينة عليها، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مراقبة أسواق (فئة – ب) (العدد 4 وظائف):

– الثانوية العامة فما فوق.

2- مشغلة آلات مكتبية (فئة – ب) (العدد 4 وظائف):

– الثانوية العامة فما فوق.

3- عاملة خدمات (فئة – أ) (العدد وظيفتان):

– شهادة الابتدائية مع القدرة على العمل.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن يكون لديها الاستعداد للقيام بمهام وواجبات الوظيفة المعينة عليها.

3- الأفضلية لمن لديها خبرة سابقة في القطاع الخاص والعام إن وجدت.

4- أن تكون المتقدمة تم تسجيلها بموقع وزارة الخدمة المدنية (ساعد).

5- أن يتم تحديد رقم الجوال والعنوان حيث يتم الاعتماد عليها.

6- لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو البلدية وتعتبر لاغيه بعد انتهاء التقديم والفرز ولا يحق للمتقدمة المطالبة بالمستندات أو التوظيف.

الطلبات:

1-صورة من المؤهلات والأصل للمطابقة.

2- صورة من الهوية الوطنية.

3- صورة من الخبرات إن وجدت.

4- صورة نموذج التقديم (ساعد).

ملاحظة:

– سوف يتم استبعاد الطلب الغير مستوفي للشروط.

موعد التفديم:

– يبدأ التقديم الأحد بتاريخ 1440/05/14هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/05/18هـ.

طريقة التقديم:

– على جميع المتقدمات ممن تنطبق عليهن الشروط التقديم لبلدية العلا (إدارة الموارد البشرية) خلال الفترة الموضحة أعلاه.