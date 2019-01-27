بلقيس أحمد بصحبة شون بول في حفل عالمي بجدة.. هنا التفاصيل ورابط الحجز

المواطن - جدة

في حفل ضخم وعالمي، وبدعم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، بدأت الفنانة بلقيس أحمد استعدادها للغناء أمام جمهور المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بمنطقة الترفيه، والتي تأتي ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، وبمشاركة النجم العالمي شون بول إلى جانب عدد من الفنانين العالميين.

وتأتي وصلة الفنانة بلقيس من تنظيم “سيمفوني أيفنت” والتي ساهمت بشكل كبير في عملية تجهيز وتنظيم جميع ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالفنانة وفرقتها وجميع كادرها الإداري والإعلامي، واضعة نصب عينها تقديم حفلة تاريخية في السعودية على غرار الحفلة الكبيرة التي أقامتها للنساء فقط في مدينة جدة قبل عام تقريباً، وكان أول حفل نسائي في السعودية.

وطلبت بلقيس من جميع جمهورها عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، اختيار الأغنيات التي يفضلون غناءها في الحفل العالمي، لتضعها ضمن برنامجها الغنائي في الحفل، معربة عن سعادتها لاختيارها ضمن النجوم العالميين في هذه الاحتفالية الكبيرة، مؤكدة أن باب شراء التذاكر بات مفتوحاً من خلال الموقع الإلكتروني (هنا) ومن خلال محلات فيرجن ميجا ستورز في السعودية.

