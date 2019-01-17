بلومبيرغ تشيد بتوجيه محمد بن سلمان بالبدء في مشروع نيوم.. وتؤكد: رد على المشككين

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت شبكة بلومبيرغ الأميركية الضوء على بدء المملكة في تنفيذ المجمعات السكنية الخاصة بمشروع “نيوم” الضخم، والذي تم الإعلان عنه في مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الأولى عام 2017، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتمثل الخطة الضخمة التي تم الكشف عنها قبل أكثر من عام جزءًا من رؤية الأمير محمد بن سلمان العظيمة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر مقترحات لافتة للنظر لتحويل الاقتصاد، بما في ذلك تطويران سياحيان آخران.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن بدء تنفيذ المجمعات السكنية لمشروع نيوم الذي سيتم تمويله من قبل الحكومة وصندوق الثروة السيادية والمستثمرين المحليين والدوليين، يرد على المشككين في أن المشروع سيؤتي ثماره.

وأوضحت أن البدء بشكل فعلي في مثل هذه المشروعات الكبرى والتي أعلنتها المملكة على مدى السنوات الثلاث الماضية، يشير إلى أن هناك عزماً فعلياً للمضي قدمًا في تنويع مصادر الدخول الاقتصادية للمملكة في المستقبل، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية للمشروعات الضخمة.

وأعادت الشبكة الأميركية التذكير بلقاء الأمير محمد بن سلمان معها خلال أكتوبر الماضي، والذي أشار إلى أن المشروع سيكتمل في عام 2025.

وأضاف ولي العهد في اللقاء الذي أجري معه منذ أشهر قليلة، أن هناك اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجناب بمشروع نيوم، مؤكدًا أن أسماء كبيرة في عالم الاقتصاد والأعمال أبدت إعجابها بهذه المدينة.

يتضمن المشروع جسرًا يمتد على البحر الأحمر يربط المدينة المقترحة بإفريقيا، وقد تم تخصيص حوالي 10000 ميل مربع (25900 كيلومتر مربع) لتطوير المنطقة الحضرية، التي تمتد إلى الأردن ومصر.

ومن المقرر أن يتم افتتاح عدد من المرافق في مدينة نيوم بنهاية هذا العام، كما سيتم استخدام المطار الخاص في الموقع للرحلات الجوية التجارية بحلول نهاية 2019.