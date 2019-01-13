بمساحة 89,590 م2.. الفيصل يفتتح معهد الإدارة العامة في جدة

المواطن - جدة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد ، المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، بمحافظة جدة.

وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، ووزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ووكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح .

كما دشن الأمير خالد الفيصل برنامج الإدارة المحلية الذي أعده المعهد لتنمية وتطوير محافظي المناطق, ورؤساء المراكز في محافظات المملكة كافة، في مجال القيادة والإشراف والتخطيط، والأنظمة وتطوير أساليب وبيئة العمل.

ويحقق المبنى قفزات نوعية مهمة للأمام، بما يدعم توجهاته وبرامجه ونشاطاته وأهدافه، في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومواردها البشرية، وصولًا للتميز في الأداء الحكومي كأحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020م، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م بإذن الله، كما أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد أكبر من السابق مما سيساعد على تلبية الاحتياجات التدريبية للأجهزة الحكومية ومنسوبيها بشكل أكبر، وسوف تمتد خدماته لنطاقات جغرافية واسعة من وطننا العزيز، وسيكون للفرع إسهامه المشهود في حركة التنمية الإدارية المتسارعة في المملكة، ومشاركته في إحداث التطور والتميز الإداري.

ويقع المبنى الجديد على أحد الطرق الرئيسة بمحافظة جدة وهو – طريق المدينة المنورة – بمساحة 89,590 مترًا مربعًا، يتكون من ثلاثة طوابق، تشتمل على قاعات تدريب، ومعامل لغة إنجليزية، ومعامل حاسب آلي, ومكاتب أعضاء هيئة التدريب، وكذلك برج مكون من ستة طوابق يحتوي على دورين للمكتبة, وشؤون المتدربين, والمكاتب الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات رئيسة، ومسجد، ومواقف سيارات، ونادٍ رياضي.