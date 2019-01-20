بمشاركة السومة .. #الأهلي يستعد لمواجهة #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، بمشاركة السوري عمر السومة، استعدادًا لمباراة الوحدة المقبلة.

وبدأ المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي التدريبات باجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في وسط الملعب، شرح من خلاله عددًا من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال الحصة التدريبية.

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في مباراة الأهلي والنجوم الماضية، تدريبات استشفائية، وتمارين الاسترجاع اللياقي، فيما أدى بقية اللاعبين عددًا من التدريبات اللياقية والتكتيكية.

وشارك عمر السومة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب السوري الأول لكرة القدم في منافسات كأس آسيا 2019، والتي ودعها نسور القاسيون من دور المجموعات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة الوحدة، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.