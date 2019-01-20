بمشاركة القوات المصرية والبحرينية .. انطلاق تمرين حمد-3 في المنامة

المواطن - واس

انطلقت اليوم فعاليات التمرين المشترك حمد-3 الذي تنفذه قوة دفاع البحرين مع القوات المسلحة المصرية ضمن سلسلة التمرين العسكري المشترك (حمد).

ويأتي التمرين المشترك (حمد – 3) ضمن الخطط التدريبية لسلاح الجو الملكي البحريني وسلاح البحرية الملكي البحريني، الذي يشتمل على تنفيذ العمليات المشتركة مع الأسلحة الجوية والبحرية التابعة للقوات المسلحة بمصر تعزيزًا وترسيخًا للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، في إطار التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة وجيوش الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون في المحافظة على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.