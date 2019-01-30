بمشاركة ديجنيك وغوميز.. #الهلال يواصل تدريباته

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، مساء الأربعاء، استعدادًا لمباراة الفتح، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس اليوم على الجوانب الفنية، وتخلل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريبات فنية ومناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي اليوم مشاركة الوافد الجديد الأستراليا ميلوش ديجينك، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بعد غيابه عن مران، أمس؛ لوجوده في فرنسا لإجراء فحوصات بدنية دورية.

ومن المُقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الخميس، مرانًا اعتياديًّا في مقر النادي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، كما أنه الأقوى هجوميًّا حتى الآن برصيد 40 هدفًا.