بمشاركة عمار النجار.. #الفتح يُكثف التدريبات اللياقية

المواطن - مروة نبيل

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الجماعي، اليوم السبت، مشاركة الواد الجديد عمار النجار للمرة الأولى، بعد التعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وركز المدير الفني التونسي فتحي الجبال خلال تدريبات الفتح اليوم على تكثيف الجوانب اللياقية، عبر تدريبات متنوعة تناقل خلالها اللاعبون الكرات فيما بينهم.

واُختتمت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بمناورة على نصف مساحة الملعب، قسم فتحي الجبال من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين.

وحضر تدريبات الفتح اليوم، عضو الشرف عبدالعزيز العفالق، وعضو الشرف منصور العفالق، بالإضافة إلى عضوي مجلس الإدارة إبراهيم الشهيل وحسن الجبر.

يستعد الفتح لمواجهة نظيره القادسية، يوم الأحد الموافق 27 من شهر يناير الجاري، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ودع دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد القيصومة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة.