بمشاركة نوح الموسى .. الأخضر يخوض تدريبه الأخير

المواطن - محمد سمعة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي حصته التدريبية الأخيرة وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الشمالية غدًا في الجولة الأولى للفريقين ببطولة كأس الأمم الآسيوية.

وانضم اللاعب نوح الموسى لاعب النادي الأهلي إلى تدريبات المنتخب السعودي وذلك بعد استبعاد اللاعب سلمان الفرج بسبب الإصابة.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيخوض مباراته الآسيوية غدًا في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب مكتوم بن راشد بنادي الشباب في دولة الإمارات.

وكان المدرب خوان أنطونيو بيتزي مدرب الأخضر أكد بأن فريقه سيخوض كل مباراة بمفردها وذلك من أجل التركيز على الفوز والذهاب بعيدًا في البطولة.

وتحدث سالم الدوسري لاعب الأخضر في السياق ذاته وأكد أن الأخضر سيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب كوريا الشمالية.

وسبق للمنتخب السعودي الفوز بلقب كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988 و 1996.