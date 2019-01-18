بمشاركة 12 فريقًا.. انطلاق مباريات دورة شهداء الوطن

المواطن - أحمد الشهري - محايل

تنطلق دورة شهداء الوطن على كأس أمير منطقة عسير على أرض ملعب نادي الشهيد من محايل عسير بعد غد الأحد بمشاركة 12 فريقًا هي أندية عسير.

وقد تلقت أندية المنطقة دعوة للمشاركة ضمن دورة شهداء الوطن والتي تأتي ضمن إحدى فعاليات صدر الكرامة إضافة إلى العديد من الفعاليات.

وضمت الأندية كلا من، أبها ، ضمك ، السروات ، الفرسان ، المصيف ، الفاروق ، ألمع ، جرش ، العرين ، النخيل ، الزيتون بالإضافة لنادي الشهيد وسيكون نظام الدورة بخروج المغلوب ، وسيتم تتويج بطل الدورة بكأس الأمير تركي بن طلال .

من جهة أخرى تستعد محايل عسير بكل ديناميكيتها وحيويتها لإنجاح هذه الفعالية التي يستضيفها نادي الشهيد والذي سيكون مستعدا لمنافسات الدورة بعد أن استبدلت خلال أسابيع أرضية الملعب من خلال أخرى جديدة تتناسب مع المواصفات والمقاييس بالملاعب الرياضية وأصبحت مدرجات النادي تتسع لأكثر من خمسة آلاف متفرج بدلا من ألف متفرج، فضلًا عن تهيئة وإنارة جميع المرافق الخاصة بالنادي ورفع الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات ورفع مستوى الإنارة لتلك المواقع.

الجدير بالذكر أن الدورة ستنطلق بمباراتين الأولى تجمع بين فريقي ضمك والشهيد، والثانية تجمع بين فريقي جرش والفرسان.