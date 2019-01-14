بمكافأة 100 ألف ريال.. أهالي المفقود آل جريب يناشدون الجميع البحث عن والدهم

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

لليوم العاشر على التوالي ما زال سالم علي آل جريب، (80 عامًا)، متواريًا عن الأنظار ومفقودًا، بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من الأسرة والشرطة للعثور عليه.

وأوضح عبدالعزيز آل جريب، أن والده فُقد أثره منذ يوم السبت قبل الماضي بعد خروجه من المنزل الواقع في حي الروضة بالدمام، مشيرًا إلى أن والده خرج من المنزل في ساعة مبكرة (6:30) صباحًا في غفلة من الأسرة، مبينًا أن والده يعاني من أمراض مزمنة مثل السكر والقلب، بالإضافة إلى الإصابة بمرض الزهايمر، فضلًا عن ضعف البصر.

وأشار إلى أن الأسرة بمجرد فقدان والده بحثت بشكل مستمر حتى ساعة متأخرة من مساء السبت قبل الماضي، مضيفًا أن العائلة بعد رسائل المناشدة في وسائل التواصل الاجتماعي يوم فقدان أثر والده، قامت بإبلاغ قسم شرطة جنوب الدمام رسميًّا بفقدان أثره.

وذكر آل جريب أن والده كان يرتدي أثناء خروجه من منزل العائلة ثوبًا أسود ومعطفًا بنيًّا وشماغًا أحمر، بالإضافة إلى عصا لمساعدته على المشي، مؤكدًا أن الأسرة على استعداد لتقديم مكافأة مالية بقيمة 100 ألف ريال للشخص الذي يجده ويعيده إلى الأسرة.

وقال: إن الأسرة تعمل جاهدة في سبيل وضع نهاية سعيدة لفقدان والده، مضيفًا أن التعاطف الكبير الذي وجدته العائلة من الجميع يمثل بصيص أمل في سرعة العثور على المفقود خلال فترة قصيرة، مناشدًا كل من يجد والده الاتصال بالأسرة أو القيام بإبلاغهم، متمنيًا عدم إصابة والده بمكروه خلال هذه المدة، خاصةً وأنه يعاني من أمراض مزمنة؛ مما يستدعي الرعاية الصحية الدائمة.