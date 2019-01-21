بنك أوف أمريكا: السندات السعودية قد تجذب 7 مليارات دولار إضافية

المواطن - الرياض

أكد بنك أوف أمريكا ميريل لينش ، أن المملكة قد تشهد تدفق سبعة مليارات دولار إضافية على أسواق سنداتها السيادية مع تأهب المستثمرين لإدراج سندات السعودية على مؤشر رئيسي من الشهر الحالي.

وكان جيه.بي مورجان أبلغ المستثمرين في سبتمبر أن المملكة وأربع دول خليجية أخرى ستنضم إلى مؤشراته لسندات الأسواق الناشئة الحكومية – وهي مؤشرات أداء مرجعية رئيسية يستخدمها المستثمرون الدوليون – في خطوة ستجذب على الأرجح استثمارات جديدة بمليارات الدولارات إلى سندات تلك الدول.

وقال أندرو ماكفارلين من بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة للعملاء: تشير ردود المستثمرين إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى الوزن الكامل، بينما يتحرك المستثمرون الخاملون تماشيًا مع المؤشر، ولذا سيبدؤون الشراء في الأيام القادمة.

وأضاف حتى لو أضاف المستثمرون 50 بالمائة من الانكشاف المطلوب (للوصول إلى وزن السوق)، نقدر أنه سيظل هناك شراء بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار في السعودية بحسب رويترز.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت قبل أيام عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ 7.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 28.12 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين: 4 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2029م، و 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.12 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2050م.

وبينت وزارة المالية أن هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار أمريكي (103.12مليار ريال سعودي)، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 16 يناير 2019م أو في تاريخ مقارب له.