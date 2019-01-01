بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلًا فوريًّا في الجنادرية

المواطن - الرياض

كشف مدير بنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم الراشد، أنه يُمكِن للأسر المنتجة الحصول على التمويل الفوري مباشرة في جناح البنك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” في حال استعدادها، وذلك وفق مراحل بسيطة.

ودعا الراشد الراغبين في الحصول على التمويل الفوري للقدوم إلى الجناح ومعهم فكرتهم وطريقة إنتاجهم، مؤكدًا أن البنك مستمر في مواصلة الدعم للأسر المنتجة وتطوير الشروط.

وأوضح أن أكبر ادخار تم الوصول إليه بعد إطلاق منتج زود الادخاري هو 50 ألف ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 300 شخص.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، زار جناح الوزارة المُشارك في “الجنادرية 33″، واطلع على ما يحتويه الجناح من أقسام مُختلفة تقدم خدماتها للعملاء والمستفيدين من قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، مشيدًا بالخدمات التي يقدمها الجناح للزوار.

وافتتح المهندس الراجحي جناح بنك التنمية الاجتماعية، واطلع على المبادرات المقدمة لزوار الجنادرية، مشيدًا بدور البنك في مجال التنمية.