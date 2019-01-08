بنك الخليج الدولي يوفر وظائف إدارية للعمل في 3 مدن بالمملكة

المواطن - الرياض

أعلن بنك الخليج الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن (Linkedin) توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالبنك بالمدن التالية (جدة، والرياض، والخبر)، بمسمى (ممثل علاقات العملاء Customer Relationship Representative)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– ممثل علاقات العملاء (جدة، والرياض، والخبر).

الشروط:

1- يفضّل درجة البكالوريوس.

2- خبرة ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في خدمة العملاء.

3- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية بطلاقة (سواء اللفظية أو الخطية).

4- فهم قوي لمنهجية خدمة العملاء.

5- مهارات الحاسب الآلي ممتازة مع قدرات في البحث على شبكة الإنترنت، وExcel ، وPowerPoint وWord.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع Linkedin قبل التقديم على الوظيفة) اضغط هنا