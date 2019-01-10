بهدفين في #الهند .. الإمارات تُنعش آمالها الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الإمارات والهند التي أُقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019، بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة الإمارات والهند بشكل سريع، لرغبة المنتخبين في خطف نقاط اللقاء؛ وانتزاع صدارة المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019، وتمكن خلفان مبارك من فض اشتباك التعادل السلبي بهدف رائع في الدقيقة 41.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الإمارات والهند اليوم، واصل لاعبو المنتخبين الضغط، وأهدروا أكثر من فرصة، وانحصر بعد ذلك اللعب في وسط الملعب.

ونجح علي مبخوت في تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 87 من تسديدة قوية، وكاد أن يُقلص النمور الزرقاء الفارق برأسية قوية، إلا أنها اصطدمت بالعارضة، لتنتهي مباراة الإمارات والهند اليوم بفوز أصحاب الأرض.

وبعد مباراة الإمارات والهند اليوم، رفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط ليحتل صدارة المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019، فيما تجمد رصيد النمور الزرقاء عند 3 نقاط.