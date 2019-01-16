بهدف رونالدو .. #يوفنتوس يتوج بلقب #كأس_السوبر_الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بفوز الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبدأت مباراة كأس السوبر الإيطالي بشكل سريع، وكاد دوجلاس كوستا أن يُسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، وسط سيطرة من لاعبي يوفنتوس على اللقاء.

وبعد مرور 12 دقيقة على انطلاق مباراة كأس السوبر الإيطالي اليوم، ظهر لاعبو ميلان بأول تسديدة عن طريق اللاعب هاكان كالهانجولو، ولكن تسديدته خرجت بعيدة، وعاد يوفنتوس للضغط مُجددًا من خلال كانسيلو.

وأحرز بلايز ماتويدي هدفًا في الدقيقة 34 من أحداث مباراة كأس السوبر الإيطالي اليوم، ولكن حكم لقاء يوفنتوس وميلان ألغاه بداعي التسلل، وكاد رونالدو أن يُسجل هدفًا رائعًا بضربة مقصية، ولكن خرجت فوق العارضة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من أحداث مباراة كأس السوبر الإيطالي اليوم، واصل رونالدو تألقه، وأنقذ حارس ميلان دوناروما تسديدته ببراعة في الدقيقة 58، قبل أن يُحرز النجم البرتغالي هدف مباراة يوفنتوس وميلان الوحيد في الدقيقة 61.

وسجل النجم باولو ديبالا ثاني أهداف يوفنتوس في مباراة كأس السوبر الإيطالي اليوم، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 68، وطرد الحكم لاعب ميلان فرانك كيسي في الدقيقة 74، لتدخله العنيف على إيمري تشان.

وجاء طرد فرانك كيسي بعد لجوء حكم مباراة يوفنتوس وميلان إلى تقنية الفيديو، ليمنح اللاعب البطاقة الحمراء، ليُكمل الروسونيري لقاء كأس السوبر الإيطالي بعشرة لاعبين، ليفوز اليوفي باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.