بهدف في #وج .. #الفيحاء يصعد لدور الـ16

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل مباراة الفيحاء ضد فريق وج ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الفريق البرتقالي بهدف دون رد.

وسجل ماجد النجراني هدف مباراة الفيحاء ضد فريق وج الوحيد في الدقيقة 29، حيث حاول الفريقان تسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الأول، إلا أن محاولاتهم لم تنجح.

وهدأ أداء اللاعبين في الشوط الثاني من مباراة الفيحاء ضد وج، لينتزع الفريق البرتقالي بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، الفائز من مباراة النصر والأنصار اليوم.