بهية الحريري: المملكة هي الحضن الكبير للعرب واللبنانيين

المواطن - الرياض

زار وفد شبابي سعودي، برنامج التبادل المعرفي والثقافي (الاتجاه)، وكانت في استقباله في خان الأفرنج رئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري وفريق عمل شبابي من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة.

وبعد جولة على أرجاء الخان استمعوا خلالها إلى نبذة عن تاريخه، رحبت الحريري بالوفد في المدينة، مثمنة هذه المبادرة من الشباب السعودي تجاه لبنان، مشددة على أهمية التواصل والتبادل العربي.

وقالت: “إن ما بين الشباب اللبناني والسعودي والعربي الكثير من المساحات المشتركة، ونحن عندما نتحدث عن المملكة، إنما نتحدث عن الحضن الكبير الذي فتح ذراعيه للبنانيين والعرب، وهي بالنسبة إلى لبنان الداعم الأول والدائم لاستقراره ونهوضه، منذ وضعت الحد الفاصل بين الحرب الأهلية وعودة السلم الأهلي، حيث كان للمملكة الدور الأساسي في اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب وأرسى الاستقرار في لبنان، كما أسس لنهوض لبنان وإعادة إعماره”.