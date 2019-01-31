بوتشيللي يصدح بصوته الرخيم من جبال العلا ضمن شتاء طنطورة

المواطن - العلا

بصوته الرخيم الذي لا نظير له، وإحساسه المرهف، وحضوره الآسر الذي لطالما أبهر الجمهور في الشرق والغرب، يُطلّ الفنان الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيللي مِن على مسرح “مرايا” في جبال العلا، ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” الفني والثقافي، وتعرضه قناة MBC مصر2 مُباشرة على الهواء.

ويُعرض حفل أندريا بوتشيللي على MBC مصر2، على الهواء مباشرة في تمام الساعة 6.30 مساء يوم غد الجمعة.

وكانت إدارة مهرجان شتاء طنطورة قد أعلنت تمديد الفعاليات حتى يوم 23 فبراير المقبل.

وقالت إدارة مهرجان طنطورة: نظرًا لزيادة الإقبال، وأنسنا بصحبتكم، تم تمديد مدة فعاليات شتاء طنطورة المُقامة في العلا حتى 23 فبراير لتشمل المزيد من الفعاليات الفنية والسياحية، احتفاءً بالأصالة والفن والتاريخ.

وكشف شتاء طنطورة عن قائمة بالفنانين الذين سيشاركون في الحفلات الإضافية ومن بينهم كاظم الساهر وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وغيرهم.

ويعتبر شتاء طنطورة هو الحدث الثقافي الأبرز والفريد من نوعه الذي تستضيفه محافظة العلا حيث يحتضن مجتمع وأهالي المحافظة المهرجان خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018 إلى 23 فبراير بدلا من الموعد السابق 9 فبراير 2019.

ويقدم المهرجان برنامجًا مميزًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافةً إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق للخيول.