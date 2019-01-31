بورنموث ضد تشيلسي .. أزرق لندن يسقط برباعية وسكين الإقالة يُطارد ساري

المواطن - محمد سمعه

تعرض البلوز بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري للخسارة القاسية في لقاء بورنموث ضد تشيلسي برباعية دون رد بالأمس في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من لقاء بورنموث ضد تشيلسي بضغط متوسط من قبل نادي تشيلسي والذي لم ينجح في صنع أي فرصة خطيرة على شباك نادي بورنموث خلال أول 15 دقيقة من عمر الشوط الأول.

وبعد ذلك بحث فريق بورنموث صاحب الأرض والضيافة عن تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد تشيلسي ولكن دون جدوى.

لم يحدث أي جديد في نتيجة الشوط الأول من لقاء بورنموث ضد تشيلسي حيث انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة بورنموث ضد تشيلسي، ارتكب البلوز أخطاء دفاعية قاتلة بواسطة مدافعه البرازيلي دافيد لويز، حيث نجح نادي بورنموث في افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جوشوا كينج في الدقيقة السابعة والأربعين.

واصل البلوز انهياره الدفاعي؛ ما أعطى نادي بورنموث تسجيل الهدف الثاني في مباراة بورنموث ضد تشيلسي عبر اللاعب دايفيد بروكس في الدقيقة الثالثة والستين.

ووسط حيرة شديدة من المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في لقاء بورنموث ضد تشيلسي، أراد بورنموث تسجيل نتيجة تاريخية فتمكن نجمه جوشوا كينج من إضافة الهدف الثاني له والهدف الثالث لفريقه بالدقيقة الرابعة والسبعين.

لم يتمكن أزرق لندن من تسجيل الهدف الأول له في مباراة بورنموث ضد تشيلسي، ولكن بورنموث نجح في توسيع الفارق وإضافة الهدف الرابع عبر اللاعب تشارلي دانييلز بالدقيقة الخامسة والتسعين.

انتهت مباراة بورنموث ضد تشيلسي بخسارة قاسية للبلوز برباعية دون رد، ليتجمد رصيد تشيلسي 47 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد بورنموث 33 نقطة في المركز العاشر.

وقبل إقامة مباراة بورنموث ضد تشيلسي، كان البلوز خسر ديربي لندن في الجولة الثالثة والعشرين أمام نادي آرسنال بثنائية دون رد.

وأصبح المدرب ساري مُهدداً بالرحيل عن صفوف البلوز وإقالته بعد الخسارة في لقاء بورنموث ضد تشيلسي لتكون الخسارة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.