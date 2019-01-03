بومبيو: على إيران وقف أنشطة الصواريخ الباليستية

بومبيو: على إيران وقف أنشطة الصواريخ الباليستية

2019/01/03
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

طالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، إيران “بوقف أي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية”.

وحذر بومبيو، النظام الإيراني، في بيان، “من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء وطالبها بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية”.

وتابع “ننصح النظام بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك، ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية”.

وأضاف بومبيو: “لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر”.

وقال وزير الخارجية الأميركي في البيان إن “النظام الإيراني هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم”.



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